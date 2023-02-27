"ألعب مجانًا هل تريد أيضًا المنزل؟" إبراهيموفيتش يكشف دوره في تجديد لياو مع ميلان

إبراهيموفيتش يضحي من أجل ميلان ورافاييل لياو!

عاد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إلى اللعب بعد تسعة أشهر من الإصابة، وبالرغم من أن عودته لم تضمن هدف لفريقه الذي حقق الانتصار على أي حال لكن العودة جاءت بتصريحات مثيرة كما عودنا النجم السويدي المخضرم.

زلاتان شارك في الدقيقة 74 أثناء تقدم ميلان بهدف دون رد على أتلانتا، في اللقاء الذي انتهي بهدفين دون رد لصالح الأسود والأحمر في الأسبوع ال24 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

النجم السويدي تحدث عقب اللقاء في حوار قصير على أرض الملعب لقناة "DAZN " الإيطالية وقال في حديثه عن دوره في تجديد الجناح البرتغالي رافاييل لياو: "لقد خفضت راتبي من أجله، ألعب مجانًا هل تريد أيضًا المنزل؟".

ميلان يحاول مع الجناح الأيسر البرتغالي من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2024 وسط إغراءات من عديد الأندية الأخرى للحصول على خدماته.

كما تحدث إبراهيموفيتش عن الدقائق الأولى له بعد الإصابة: "أريد التنافس مع زملائي واللعب، لست هنا لألعب الدقائق العشر الأخيرة فقط فهذا يعني أنك انتهيت إذا كان الأمر كذلك، أفضل البقاء في المنزل".

يذكر أن إبراهيموفيتش وصل إلى عامه 41 ولا يزال ينافس على أعلى مستويات كرة القدم الإحترافية.