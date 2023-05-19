ألتينتوب: في بايرن ميونخ لا نؤثر على قرارات الشباب، ولا نضغطهم من أجل الانتصارات!

الإداري في أكاديمية بايرن ميونخ يتحدث.

أكد حميد ألتينتوب نجم بايرن ميونخ السابق والإداري الحالي في أكاديمية النادي أن الفريق البافاري يتبع أفضل السبل ليتأكد من تقديم الدعم للشباب في أكاديميته.

جاء هذا ضمن مؤتمر يخص أكاديمية بايرن ميونخ أقامته رابطة الدوري الألماني و"بي إن سبورتس"، وتحدث خلاله عن عدة أمور تخص الأكاديمية والشباب.

إليكم فيما يلي أهم الأسئلة وإجابتها من المؤتمر الصحفي:

بايرن ميونخ يفكر دائمًا في الانتصارات، بالنسبة للشباب هل يتم تربيتهم على نفس المباديء، أم يتم منحهم بعض المساحة وضغط أقل من أجل تحقيق الانتصارات؟

نحن في المقام الأول نادي كرة قدم لكن في نفس الوقت نعرف أن اهتمامنا بالشباب والأطفال وكل من يحلم بالاحتراف هو أمر مهم، لكن هذه الأحلام لا تتحقق دائمًا، ولا يستطيع كل لاعب صغير أن يصبح محترفًا، نحن هنا نركز على التعليم الثنائي ولا نركز على كرة القدم فقط.

كرة القدم مهمة لكن يأتي قبلها التعليم وتكوين الشخصية، نحن نحاول إعداد أفراد للمستقبل وإن كان من بينهم مواهب فريدة تستطيع الاحتراف في كرة القدم، فذلك سيكون ممتازًا، لذلك نعطيهم حرية ارتكاب الأخطاء والتعلم منها ولا نحاول الضغط عليهم كثيرًا".

في لاماسيا هناك نموذج معايشة كامل داخل المدرسة لما يحدث مع الفريق الأول، كيف يدار الأمر في أكاديمية بايرن ميونخ؟

لدينا 50 مكانًا متاح هنا في الأكاديمية، ليس فقط للألمان ولكن للأجانب أيضًا، جميعهم يحظى بالرعاية الكاملة، ويتعلمون اللغة الألمانية ويتلقون الدعم النفسي، ونجعلهم جزء من المجتمع هنا، هذا الأمر مماثل للأندية الكبرى في أوروبا.

ما هي الأسماء التي تتوقع أن تظهر على الساحة بقوة من أكاديمية بايرن ميونخ في المستقبل القريب؟

لدينا لاعب معروف وهو ماتيس تيل لكن الجميع يعرفه الآن، وهناك لاعبين آخرين واعدين للغاية هما بول فانر وأريون إبراهيموفيتش، كما هناك طارق بوخمان، وهو مدافع رائع وسينضم قريبًا للفريق الأول.

ما هي كيفية وشروط قبول الفئات السنية في الأكاديمية؟

هناك الكثير من العوامل والشروط، لكن أصغر الفئات سنًا هم أصحاب التسعة والعشرة أعوام، ومن الهام أن يكون لديهم فهمًا أساسيًا لكرة القدم والذكاء المناسب ولديهم المهارات الأساسية، هذه أمور لا غنى عنها، وفي المراحل التي تلي ذلك، هناك نتطلب اللياقة البدنية والشخصية، ثم بعد ذلك يعاد تقييم كل لاعب، وبعد ذلك نقرر إذا ما كان سيصل إلى فرق البالغين أم لا.

بما أنك مزدوج الجنسية كتركي وألماني، هذا الوضع مكرر بكثرة في شمال إفريقيا، كيف تساعدون اللاعبين بالأخص إنهم يتعرضون للكثير من الضغوطات في تلك الفترة لتمثيل منتخب دون الآخر؟!

القرار يكون في غاية الصعوبة ولا يتخذ بين ليلة وضحاها، لكن الأسرة تكون لها عامل تأثير كبير للغاية وأسلوب معيشتهم كذلك، في الحقيقة عندما يكون اللاعب محترفًا فالمسألة تكون بين شقين، الأول يخص الأفضل لمسيرته وما الذي سيحصل عليه في نهاية المطاف، وأيضًا الشق العاطفي، الخاص بالانتماء.

هذا قرار شخصي للغاية ويعود للاعبين، نحن ندعمهم بكل تأكيد لكن لا نؤثر على قراراتهم، أحد الأمثلة هو جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني وهو إنجليزي ألماني، وكان عليه أن يقرر ونحن سعداء بقراره وندعمه ولم نؤثر عليه.

كم نسبة اللاعبين الذين يصلون إلى الفريق الأول من أكاديمية بايرن ميونخ؟ كم عدد هؤلاء؟

نحن فريق ينافس دومًا على الألقاب ونحقق الدوري الألماني في السنوات العشر الأخيرة، لكننا نحاول دائمًا اتاحة الفرصة للمواهب الشابة ومن الناحية الإحصائية فمن الصعب للغاية أن تصل كافة المواهب للفريق الأول، لأن شروط الوصول له صعبة للغاية، ولكننا نتيح لهم الفرص للذهاب إلى أندية أخرى سواء هنا في ألمانيا أو خارجها.