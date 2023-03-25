ألتراس باريس يطالب بمقابلة الخليفي: نريد تفسيرًا .. وكفى سياحًا!

النادي الباريسي مر بموسم أوروبي محبط جديد.

طالبت إحدى مجموعات تشجيع باريس سان جيرمان بمقابلة ناصر الخليفي رئيس النادي في ظل الخروج الأوروبي الأخير للفريق.

وكتبت المجموعة في بيانها الذي أصدرته عبر صفحتها في "تويتر": "من جديد فشل الفريق في تحقيق الأهداف الأوروبية، على الرغم من ذلك قررنا الاستمرار في دعمنا من المدرجات في الوقت الحالي".

وأضافت: "لا يجب أن يكون اللاعبون هم كبش الفداء الوحيد في فريق دون توجه حقيقي وسياسة رياضية واضحة، في ظل شراء النجوم والأسماء الكبيرة دون النظر إلى توازن الفريق يبدو أن الأمور التسويقية قد طغت على تلك الرياضية".

وأردفت عن طلبها مقابلة ناصر الخليفي رئيس النادي: "نريد شرح شخصي لكل تلك المشاكل التي تحدثنا عنها سواء كانت رياضية أو غير ذلك طوال السنوات الماضية".

وأنهت بيانها: "كل ذلك أدى إلى زيادة غير مسبوقة في سعر التذاكر وحرم ملعب بارك دي برينس من جماهير باريس سان جيرمان لصالح السياح".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ قبل أيام.