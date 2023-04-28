ألاعيب جوارديولا مستمرة: عودة آرسنال ليست مستحيلة!

جوارديولا يواصل هوايته

يواصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ألاعيبه الذهنية لتوجيه الضغط على المنافسين المباشرين له في البطولات، من خلال إبعاد الضغط عن فريقه ووضعه على الأندية الأخرى.

مانشستر سيتي أصبح تتويجه بالدوري الإنجليزي في يده بعد الفوز على منافسه المباشر آرسنال برباعية مقابل هدف في قمة الأسبوع ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فولهام: "في فورست عندما تعادلنا كان لدينا بعض الهامش والآن ليس لدينا هامش، يقول الناس بأن الأمر قد انتهى، وأنا أقول لا لم ينتهي بعد، سوف ينتهي عندما نتوج".

وأضاف: "تتويج آرسنال مستحيل؟ لا يمكن أن يكون ذلك ممكنا يمكنك إسقاط النقاط في أسبوع واحد يجب أن نكون على دراية بذلك ومن ثم سيكون من الأسهل عدم إهدار النقاط".

وواصل: "لا تزال هناك سبع مباريات سنواجه إيفرتون في ملعبهم وهم فريق عدواني للغاية، أعلم أننا فزنا في الإمارات، وكان الجميع سعداء، والآن سنذهب إلى فولهام، ملعب خاص وفريق منظم إذا قمنا بعملنا، فسنكون أقرب لا شيء يؤخذ كأمر مسلم به".

وأتم: "في فترات كان الوضع ثابتًا، عندما يكون لديك فريق جائع بعد الخسارة، تكون على قيد الحياة وهذا أفضل شئ".