ألابا وتشواميني.. خبر سار وآخر سيئ لريال مدريد

أنشيلوتي يريد اكتمال تشكيلته بأسرع وقت

يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك مساء الخميس، وربما يكون المدرب كارلو أنشيلوتي قد تلقى دعمًا مهمًا للغاية في تشكيلته.

وفقًا لصحيفة "ماركا"، يمكن أن يستعيد الملكي مدافعه دافيد ألابا في الوقت المناسب لمباراة الديربي في مدريد في مسابقة الكأس، وهو الذي غاب عن الملاعب منذ أن أصيب في عضلاته خلال مباراة الدوري الإسباني ضد فياريال في وقت سابق من هذا الشهر.

نتيجة لذلك، غاب ألابا عن رحلة ريال مدريد إلى المملكة العربية السعودية من أجل كأس السوبر الإسباني، بينما لم يكن متاحًا أيضًا لمباراة كأس الملك ضد فياريال ومباراة الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو في نهاية الأسبوع الماضي.

لا يمكن قول الشيء نفسه عن أوريليان تشواميني، الذي بدأ العمل الفردي لتوه بعد أن أصيب بإصابة مماثلة لإصابة ألابا في وقت سابق من هذا الشهر.