كريستيانو رونالدو
أكل شيئًا غامضًا .. رونالدو يصدم الجمهور بتصرف غريب!
هدى عزيز
8:58 م غرينتش+2 25/11/2022
سجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال هدفًا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثامنة بين البرتغال وغانا.
كما حقق رقمًا قياسيًا آخر، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في خمس بطولات مختلفة من كأس العالم.
لكن هناك صورة للنجم البرتغالي تسببت في العديد من ردود الفعل، حيث شوهد في الدقيقة 36 من المباراة، وهو يبحث في ملابسه الداخلية ليخرج شيئًا ويأكله.
What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars pic.twitter.com/gAQ8Tad5hx— GraphicOnline (@Graphicgh) November 25, 2022
منذ نشر الفيديو غمرت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من النكات والميمات حول ما كان يفعله كريستيانو وما قد يكون تناوله.
كما أوضحت الصحافة البرتغالية أن ما ابتلعه رونالدو كان مكملًا غذائيًا صغيرًا لتجديد الطاقة.