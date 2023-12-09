أكلما يخسر يهاجم التحكيم؟ أرتيتا يخرج بتصريحات نارية عقب هزيمة أستون فيلا!

أرتيتا يعترض على التحكيم مرة أخرى...

هاجم ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، التحكيم الإنجليزي، عقب مباراة فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة آرسنال وأستون فيلا، اثارة كبيرة للجدل وسط مطالبات الفريق اللندني باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل على جابرييل جيسوس، واعتراضات بسبب الغاء هدفًا سجله نيكيتاه.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية عقبت اللقاء، عند سؤاله عن رأيه ان استحق فريقه ركلة جزاء: "واضح واضح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الأمر واضح بالنسبة لي، لدي رأي كبير".

ولم يرغب أرتيتا أن يعلق على قرارات التحكيم، في المباراة التي شاهدها من المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد اعتراضه على التحكيم في مباراة المدفعجية أمام نيوكاسل.

وتسببت تصريحات أرتيتا واعتراضه على التحكيم في مباراة نيوكاسل، في حالة من الغضب ومن المنتظر أن يخضع المدرب الإسباني إلى جلسة استماع وتحقيق قريبة مع الاتحاد الانجليزي.