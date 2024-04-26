"أكلة المعصوب" .. سبب غريب وراء تدهور حالة لاعبي الاتحاد البدنية!

أخصائي التغذية السبب!

SHAHID

يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بفترة عصيبة جدًا، بسبب كثرة الإصابات والحالة البدنية غير المرضية التي تؤثر على اللاعبين بشكل كبير.

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وأعلن الاتحاد أمس الخميس عن إصابة 5 لاعبين وهم: "كريم بنزيما، نجولو كانتي، لويز فيليبي، عبد الرزاق حمد الله، عمر هوساوي".

وقال الإعلامي هتان النجار عبر برنامج "برا 18": "الاتحاد لم يعرف الاستقرار هذا الموسم، ولكن الغريب هي حالات الإصابات التي تتكرر بشكل غريب".

وواصل: "لا يوجد أي شيء يثبت أن كريم بنزيما يهرب من المباريات، على الرغم من غيابه حوالي 40% من مباريات الاتحاد".

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وأضاف: "لماذا تم استبدال الجهاز الطبي الذي كان يسير بشكل جيد الموسم الماضي، وماذا يفعل أعضائه حاليًا؟ أخصائي التغذية يمنع اللاعبين عن بعض الأكلات، ولا يعرف طبيعة أكل اللاعبين وهناك لاعبين تذمروا".

النجار تابع: "أخصائي التغذية السابق كان يعلم أن بعض اللاعبين يحبون أكلة المعصوب، ولكنه وجد لهم بدائل لها، حتى يتجنب مسألة لو أكلوها بمكوناتها قد تضرهم".

واختتم هتان تصريحاته قائلًا: "ولكن الوضع الآن تغير بأن أخصائي التغذية منعهم من تلك الأكلة، واستبدلها بالخضار، وهذه الأمور ليست سهلة ولكنها أضحكتني".

SHAHID