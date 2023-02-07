"أكره يوفنتوس" .. تصريح صادم من المدعي العام في قضية "البيانكونيري"!

عاصفة تواجه المدعي العام في تحقيق "Prisma" بعد الكشف عن كونه من كارهي يوفنتوس.

أثارت تصريحات سابقة أدلى تشيرو سانتوريلو، المدعي العام في تحقيق بريزما، المتهم فيه نادي يوفنتوس بالتلاعب بالصفقات من أجل تضخيم إيراداته، عاصفة من الجدل.

كلمات سانتوريلو تعود إلى 14 يونيو 2019، خلال مؤتمر عقد في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث اعترف بأنه يشجع نابولي، ومن كارهي يوفنتوس.

وقال سانتوريلو حينها: "أعترف بذلك، أنا أتابع نابولي وأشجعه كثيرًا، وأكره يوفنتوس، بصفتي مدعيًا عامًا، فأنا ضد يوفنتوس، وضد السرقة في الملعب".

وخلال الحدث، الذي تناول مسألة مكاسب رأس المال وتأثيرها على البيانات المالية للشركات، لم يخف المدعي العام في تورينو - أي الشخص الذي بدأ التحقيق ضد يوفنتوس - ميوله الكروية، وأبرز بشكل صريح كراهيته أيضًا تجاه "السيدة العجوز".

صحيح أن تلك التصريحات قديمة، لكنها أثارت سخطًا شديدًا من جانب جماهير يوفنتوس، خاصة في ضوء الدور الذي لعبه سانتوريلو في تحقيق بريزما الذي يتم التحقيق من أجله مع نادي يوفنتوس، والذي أدى إلى خصم 15 نقطة من الفريق في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

انتشر الفيديو الذي يحتوي على تصريحات سانتوريلو على شبكة الإنترنت في غضون ساعات قليلة، مما أثار جدلاً هائلاً، لدرجة أن وزير الرياضة أندريا أبودي علق على محتواه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب وزير الرياضة الإيطالي: "لقد شاهدت وسمعت وأبلغت عن الأمر امتثالًا لدوري، في الوقت الحالي أعتقد أنه من الصحيح أن أتوقف هنا".

ومن المرجح أن يكون لتلك التصريحات صدى أكبر في الساعات القليلة القادمة، وقد تؤثر بصورة أو بأخرى على مسار التحقيق في القضية.