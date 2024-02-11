أكرم عفيف يتسبب في "استشاطة" الوسط الرياضي السعودي غضبًا .. وسالم الدوسري ضحيته!

نجم قطر يسقط قائد السعودية ضحية له!

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يبدو أن تتويج منتخب قطر بطلًا لكأس آسيا 2023 أضر بأحدهم في السعودية، فقد تسبب نجمه أكرم عفيف في حالة من الغضب الجم تجاه سالم الدوسري؛ قائد الأخضر.

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عفيف قاد العنابي للتتويج باللقب القاري أمس السبت، بعد إحرازه لثلاثية "هاتريك" في شباك المنتخب الأردني، الذي اكتفى بزيارة مرمى خصمه بهدف وحيد.

هذا التتويج هو الثاني على التوالي لقطر بكأس آسيا، فقد فعلت في نسخة 2019، في وقت ودع به الأخضر تلك النسخة وكذلك النسخة الحالية من دور الـ16 بالهزيمة أمام اليابان وكوريا الجنوبية على الترتيب.

هذا دفع بعض الإعلاميين السعوديين لمقارنة عفيف بالدوسري وحصاد كل منهما مع منتخب بلاده، فكتب محمد أبو هداية: "أكرم عفيف 5 سنوات مع المنتخب - بطولتين كأس آسيا - سالم الدوسري مع المنتخب من سنوات طويلة - صفر بطولات - !!"، فيما علق عبدالله الصبحان: "سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا، الأول يقود منتخبه لهزائم والثاني يقود منتخبه للقب قاري ثاني، أتمنى إدارة النصر تتعاقد مع عفيف".

يذكر أن سالم الدوسري توج في أواخر العام الماضي بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد منافسة مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

بينما توج عفيف بجائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من البطولة القارية وهدافها أيضًا بثماني أهداف.

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