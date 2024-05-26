رقم هائل للأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي..

يبدو أن نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروينه، استقر بنسبة كبيرة على وجهته المقبلة، مع تلقي العديد من العروض السعودية الكبرى، للفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن رقم صادم لعدد الأندية السعودية، التي تُفاوض نجم مانشستر سيتي، حيث أفاد التقرير بأن مستشاري دي بروينه، التقوا بعشرة أندية سعودية هذا الأسبوع، قبل فترة الانتقالات الصيفية، ما يعادل أكثر من نصف أندية دوري روشن السعودي، الذي يضم 18 فريقًا.

ودخل ممثل وكالة "Roc Nation Sports" التي تضم لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وجابرييل مارتينيلي ولوكاس باكيتا، وكبار الممثلين أيضًا، في مناقشات مع الهلال والنصر والاتحاد، وغيرهم من الأندية السعودية، خلال زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام.

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وبدا نجم المنتخب البلجيكي، غير مقتنع بفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، رغم الاهتمام الكبير، حيث يتجه لاعب الوسط نحو تمديد فترة بقائه مع مانشستر سيتي، خاصة وأن عقده مُستمر حتى يونيو 2025، فيما يبدو (المايسترو) أقرب لفكرة اللعب في الدوري الأمريكي.

وتلقى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، محادثات من قِبل نادي سان دييجو الأمريكي، ست مرات، من أجل إبداء اهتمامهم الكبير بانتقال دي بروينه، ولكن يُتوقع الدخول في منافسة داخل الولايات المتحدة، حينما يقرر النجم البلجيكي مغادرة قلعة السيتيزنز.

وألمح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن دي بروينه قد يغادر ملعب الاتحاد، في هذا الوقت من العام المُقبل، حيث تحدث عن الاهتمام السعودي بضم نجمه، قائلًا "أتمنى بقاء اللاعب، لكني لا أعرف، أستمع إلى بعض الأنباء، لا أعرف إذا كان لديه عرض، لا أعرف إذا كانت السعودية تريده، لكن أود يبقى هنا بالطبع".