أكثر من مكاسب دوري أبطال أوروبا .. عرض "إباحي" لإنقاذ قميص إنتر!

عرض غريب لرعاية قمصان نادي إنتر الإيطالي..

يعد نادي إنتر الإيطالي الوحيد من بين الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 الذي يخوض مبارياته دون راعٍ على صدر قميصه.

إنتر، وعلى الرغم من توقيع صفقة بقيمة 85 مليون يورو في سبتمبر 2021 من إحدى شركات العملات المشفرة لرعاية قمصان الفريق، إلا أن "النيراتزوري" لم يحصل على أي مدفوعات هذا الموسم من الشركة، وفي نوفمبر الماضي أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي يبحث عن راعٍ جديد.

وتلقى إنتر بالفعل عرضًا للحصول راعٍ جديد، بعدما عرضت إحدى منصات محتوى البالغين منح "الأفاعي" 100 مليون دولار أمريكي ليصبح الراعي الرسمي للنادي حتى 2029، أي بواقع 20 مليون دولار لكل موسم.

الشراكة المقترحة لن تقتصر فقط على قمصان الفريق، حيث من المتوقع أن يستفيد مشجعو إنتر من هذه الشراكة، لأن نجوم النادي سيحتاجون إلى تأكيد هوياتهم، وبالتالي سيكون المشجع على يقين من التحدث شخصيًا مع لاعبه المفضل.

نائب رئيس المنصة قال في تصريحات لوسائل الإعلام: "نريد رعايتهم وهو يغزون أوروبا، نود أن نرى لاوتارو مارتينيز يشارك لقطاته الحصرية بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي".