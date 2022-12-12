أكثر من مجرد نجوم .. مراسلة تكشف موقف إنساني من ستيرلينج مع والديها

هيثم محمدهيثم محمد
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Raheem Sterling England 2022Getty Images
إنجلتراكأس العالمثقافةرحيم ستيرلينج

لفتة إنسانية مميزة من نجوم الأسود الثلاثة وخصوصاً نجم تشيلسي

كشفت مراسلة لأحد القنوات التلفازية التي تغطي كأس العالم في قطر عن موقف إنساني مؤثر عاشته مع نجوم منتخب إنجلترا.

منتخب الأسود الثلاثة ودع المونديال مساء السبت عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل واحد لحساب ربع نهائي المسابقة.

وتلت كاري براون، مراسلة قنوات بي إن الإنجليزية، كيف ساعدها رحيم ستيرلينج وزميله كيران تريبيير لإثبات وجودها في قطر لوالديها المريضين.

وقالت براون إنها كانت تتحدث مع والديها الذين يقيمان في دار رعاية، ولم تصدق والدتها أنها في قطر، وحاول أن تريها الملاعب والمباني ولكن لم تقتنع.

ستيرلينج لاحظ المكالمة ودخل فيها وقام بتحية والد ووالدة كاري، واستدعى تريبيير ومجموعة من اللاعبين للمشاركة، الموقف الذي ترك أثراً كبيراً في المراسلة الإنجليزية.

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  • 66410فرنسا، 2018
  • 48387ألمانيا، 2014
  • 91564إسبانيا، 2010
  • 32852إيطاليا، 2006
239213 الأصوات
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