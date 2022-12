أكثر من مجرد تحية .. ماذا تعني حركة مدرب اليابان بعد الخسارة من كرواتيا؟!

قدم المدرب الياباني هاجيمي مورياسو المدير الفني للساموراي درسًا في الأخلاق لكافة المدربين واللاعبين المشاركين في كأس العالم المقام في قطر حاليًا.

جاء هذا بعد أن خسر فريقه بركلات الترجيح أمام نظيره الكرواتي في دور الـ 16 من البطولة، بعد أن كانوا متقدمين في النتيجة بهدف نظيف.

وانحنى مورياسو بعد نهاية المباراة للجماهير، وهو ما فسرته مصادر عديدة على أنه نوع من أنواع التحية والتقدير للجماهير التي سافرت كل تلك المسافات خلف الفريق.

لكن في الواقع فأن انحناء مورياسو له عدة معاني قد يكون من ضمنها الاعتذار بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو" التي نشرت تقريرًا حول تاريخ حركة الانحناء والحالات التي تستخدم فيها.

Japan manager Hajime Moriyasu bows to the fans to thank them for their support 👏 pic.twitter.com/kCTG6VOoix