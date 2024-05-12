بأكثر طريقة توجعه .. الأهلي يلاحق الشباب خارج الملعب بعد هزيمته داخله

الأهلي حول تأخره بهدف لفوز بثنائية فقرر الانتقام..

SHAHID

لم يكتف الأهلي بهزيمة الشباب أمس السبت، داخل أرض الملعب، وقرر رد السخرية له بعدما قد فعل الأخير قبل المباراة.

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الراقي حقق الفوز أمس السبت، أمام الليث الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

لكن قبل المباراة، أسقط النادي العاصمي على هبوط الراقي الموسم الماضي لدوري يلو للدرجة الأولى، كتبها عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "12 نقطة حصدها كبير العاصمة هذا الموسم أمام الأندية الصاعدة لدوري المحترفين والهدف هو وصولنا إلى النقطة 15 مساء السبت".

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النادي الجداوي أتى برده عقب المباراة بالطريقة نفسها، لكنه اختار أكثر طريقة توجع الشباب ألا وهي الحديث عن جماهيريته..

وكتب حساب الأهلي عبر "إكس": "10 نفر .. وحارس مرمى قاموا بالمهمة بنجاح"، في إسقاط على سخرية المنافسين من جماهيرية الشباب، إذ يلقبونه بـ"نادي العشرة نفر"، رافضين اعتباره من بين كبار الأندية السعودية.

كذلك استعرض الحساب النتائج التاريخية لمواجهات الفريقين عبر قصاصات الصحف، والتي منها فوز الأهلي 6-0، بجانب هبوط الشباب لدوري الدرجة الأولى موسم 1978-1979م.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة، فيما يحل الشباب بالمركز التاسع بـ41 نقطة.

SHAHID