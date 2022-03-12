أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم عبر التاريخ

اللعب في كأس العالم شرف عظيم.. لذلك فإن هؤلاء اللاعبين هم أكثر من حاز هذا الشرف كونهم الأكثر مشاركة في كأس العالم عبر التاريخ

لا مجد يضاهي المشاركة في كأس العالم بالنسبة للاعب كرة القدم، فما بالك بالمشاركة فيه لأكثر مباريات على الإطلاق، وما بالك بحمل اللقب ودخول سجل المتوجين؟.

في النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022، يملك كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجما الأرجنتين والبرتغال على الترتيب الفرصة للاقتراب أكثر من رقم تاريخي وهو الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم.

من الأكثر مشاركة في كأس العالم.. رونالدو أم ميسي؟

يملك ليونيل ميسي إلى الآن مباراتين أكثر من كريستيانو رونالدو في كأس العالم، فالأرجنتيني لديه 22 مباراة إلى الآن باحتساب مبارياته الثلاثة في الدور الأول من مونديال 2022.

وفقُا لنفس المعطيات، يملك كريستيانو رونالدو 20 مباراة في كأس العالم، باحتساب مبارياته الثلاثة الأولى في الدور الأول من مونديال 2022.

الأرجنتين اعتادت على الوصول لمراحل متقدمة أكثر من البرتغال في كأس العالم، بل إن ميسي وصل إلى المباراة النهائية في نسخة 2014 وهو أمر لم يحققه رونالدو.

من أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم عبر التاريخ؟

يتصدر الألماني لوثار ماتيوس قائمة المشاركين في أكثر عدد من مباريات كأس العالم عبر التاريخ بمشاركته في 25 مباراة، هناك بعض من لاعبي الجيل الحالي أبرزهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يستطيعون الآن إما الوصول لهذا الرقم أو تخطيه على حساب بلاء كل منهما في البطولة الحالية.

كذلك يقف الثنائي الألماني مانويل نوير وتوماس مولر على مقربة من هذا الرقم ولكن من الصعب أن يكسراه إذا أكملا أصلًا مع المانشافت حتى مونديال 2026.