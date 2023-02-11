أكثر الفرق تحقيقًا لكأس العالم للأندية عبر التاريخ

تعرف على أكثر الفرق فوزًا ببطولة كأس العالم للأندية عبر التاريخ

تعد بطولة كأس العالم للأندية أبرز المسابقات التي تجمع أفضل الفرق في قارتهم المختلفة والذين حققوا اللقب القاري.

البطولة جاءت لاستبدال كأس الإنتركونتيننتال والذي كان يٌقام بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كوبا ليبرتادوريس.

وتشمل البطولة مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كوبا ليبرتادوريس وبطل دوري أبطال آسيا وبطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونكاكاف وكذلك بطل دوري أبطال أوقيانوسيا بجاب فريق من البلد المنظم.

من أول فريق حقق بطولة كأس العالم للأندية؟

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2000 في البرازيل وحققها ناي كورينثيانز بعد الفوز على فاسكو دي جاما في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

وغابت البطولة عدة سنوات قبل أن تعود في 2005 ليحققها فريق ساو باولو البرازيلي.

وكان ميلان أول فريق أوروبي يحقق البطولة وذلك عام 2007، ليستمر الاحتكار الأوروبي لها حتى الآن عدا عام 2012 والتي خسر فيها تشيلسي اللقب لصالح كورينثيانز.

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 5 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.