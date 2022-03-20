أكبر نتائج الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تعرف على أكبر النتائج التاريخية في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة....

دائمًا ما تتسم مباريات كلاسيكو الكرة الإسبانية، بين ريال مدريد وبرشلونة، بالمتعة والإثارة، ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجة تلك المباراة، مهما كانت ظروف الفريقين.

وبطبيعة الحال تكون الأهداف دائمة الحضور، في كلاسيكو ريال مدريد، وانتهت الكثير من مباريات الفريقين بنتائج غير متوقعة وقاسية على أحد الفريقين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر نتائج كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

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ما أكبر انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة؟

أكبر نتيجة في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، كانت من نصيب الميرينجي، في 1943 بكأس ملك إسبانيا، عندما فاز حينها بنتيجة 11-1، ومن قبل تلك النتيجة شهد فبراير 1935 فوز الملكي بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وانتصر الميرينجي بفارق خمس أهداف على برشلونة في تاريخه في أعوام، 1949، 1953، و1995.

المباراة التاريخ النتيجة البطولة ريال مدريد - برشلونة 19 يونيو 1943 1-11 كأس ملك إسبانيا ريال مدريد - برشلونة 3 فبراير 1935 2-8 الدوري الإسباني ريال مدريد - برشلونة 18 سبتمبر 1949 1-6 الدوري الإسباني ريال مدريد - برشلونة 5 أكتوبر 1953 0-5 الدوري الإسباني ريال مدريد - برشلونة 7 يناير 1995 0-5 الدوري الإسباني

ما أكبر انتصارات برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

كلاسيكو الدور الثاني للدوري الإسباني موسم 2021-22، كان مفاجأة لم يتوقعها أحد إذ تمكن برشلونة من التغلب على ريال مدريد في أرضه ووسط جماهيره برباعية نظيفة، ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يحسم الفريق الكتالوني المباراة لصالحه بنتيجة كبيرة.

في عام 1950 تمكن لاعبو برشلونة من الفوز على ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وبعدها بسبع سنوات في كأس إسبانيا فاز برشلونة بستة أهداف مقابل هدف.