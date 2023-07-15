أكبر من مجرد شائعات .. النصر يبدأ خطواته العملية لخطف نجم برشلونة!

هل ينضم نجم برشلونة للنصر السعودي هذا الصيف؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فريق النصر السعودي يواصل محاولاته لضم نجم برشلونة رافينيا، هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أعلنت عن رفض تشافي، مدرب فريق برشلونة الاستغناء عن النجم البرازيلي وتمسك ببقائه بالموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" نقلًا عن الصحفي رودي جاليتي، فقد تواصل فريق النصر السعودي مع نادي برشلونة للضغط عليهم من أجل ضم رافينيا، واستغل العالمي في ضغطه أزمة النادي الإسباني المالية.

ويبلغ رافينيا، من العمر 26 عامًا، وانضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي وسجل 10 أهداف وصنع 12 آخرين، خلال 50 مباراة رسمية.

وسينتهي عقد النجم البرازيلي، مع برشلونة في يونيو 2027، وأجرى نادي النصر جلسات مستمرة لمدة أسبوع مع رافينيا، ولكن دون جدوى حتى الآن.