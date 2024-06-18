أكبر مباراة في المجموعة.. الكشف عن موقف مبابي من مواجهة هولندا!

النجم الفرنسي تعرض لإصابة قوية للغاية!

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في مواجهة منتخب بلاده المقبلة ضد هولندا في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي جوليان لوران العامل في "ESPN" والذي أكد أن مبابي لن يكون قادرًا أبدًا على خوض المواجهة المقبلة.

وأوضح كذلك أن اللاعب لا يزال غير محسوم موقفه من مباراة الختام في المجموعة ضد بولندا، وسيتم اتخاذ قرارًا حاسمًا في ذلك الشأن يوم 25 من الشهر.

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وكان المنتخب الفرنسي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى ضد النمسا بهدف نظيف، لكن الصدارة حاليًا في المجموعة لصالح المنتخب الهولندي لتسجيله أهداف أكثر.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد غادر ملعب مباراة النمسا مصابًا بكسر في الأنف، ومن المقرر أن يخضع للعلاج لفترة قبل أن يرتدي قناع لبقية البطولة.