أكبر لاعب في العالم يكشف عن الشبه بينه وبين كريستيانو رونالدو .. وينتظر رد الفيفا!

دخل موسوعة جينيس من أوسع أبوابها..

كشف الأوروجوياني روبرت كارمونا، صاحب الرقم القياسي المسجل في موسوعة "جينيس" كأكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم، عن معاناته للبحث عن عقد احترافي وراتب يلبي احتياجات معيشته.

كارمونا (62 عامًا) الذي يبحث عن النادي رقم 50 في مسيرته الكروية، بعدما لعب حوالي 2200 مباراة، أجرى مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، تم تداولها بشكل واسع في وسائل الإعلام العالمية ومنها صحفية "ماركا" الإسبانية.

وقال كارمونا: "لعبت لـ49 ناديًا تقريبًا وخضت نحو 2200 مباراة خلال مسيرتي، والآن أبحث الخيارات المتاحة بعد رحيلي عن نادي نويفو كاسابو بدوري الدرجة الرابعة في أوروجواي نهاية العام المنصرم (2024)، ولا أفكر نهائيًا في الاعتزال".

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وأضاف: "أمارس كرة القدم دون عقد، ألعب وفقًا لاتفاق مع النادي، ولذلك راتبي الأساسي لا يكفي للمعيشة، إلا أنني لدي مصادر دخل أخرى تتعلق ببعض الحقوق الرياضية وحضور المناسبات، وفي النهاية لا أفتقر إلى أي شيء في حياتي".

وتابع كارمونا: "أستمر في الملاعب حتى الآن، لأنني أثق في قدراتي كلاعب كرة قدم، ألتزم بخوض التدريبات منذ 49 عامًا بشكل يومي ودون أعذار، حيث أتدرب بمعدل ساعتين إلى 3 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع".

وأردف: "أعتقد أنني أشبه كريستيانو رونالدو من حيث الاحترافية، وسيكون من الصعب على أي شخص أن يكرر إنجازي كأكبر لاعب في العالم بل مستحيل تقريبًا، كان هناك عدد قليل ممن كانوا الأكبر سنًا في يوم من الأيام، لكنهم الآن أصبحوا أقل مني بكثير".

وختم كارمونا: "لا أزال قادرًا على خوض المباريات كاملة (90 دقيقة)، لكنني أحترم قرارات المدربين دائمًا، ولم أشارك في كثير من الأوقات خلال آخر موسمين بسبب الإصابات، وحاليًا أنتظر تكريمي من الفيفا".