"أكبر خيبة أمل خلال 15 عامًا".. كواليس مثيرة في محاولات آرسنال لخطف مبابي

الجانرز أراده أن يكون قائدًا لمشروع المستقبل

فجر جيليس جريماندي، مدير إدارة الكشافين السابق بنادي آرسنال، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن كوالي محاولات "الجانرز" ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

و كان أرسنال أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي بعد موسمه المميز في موناكو 2016-2017، لكنه اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 163 مليون إسترليني.

وقال جيليس في تصريحات نشرتها صحيفة "ميترو": "نعم، حاولنا إقناع مبابي بالانضمام إلى آرسنال في 2016، تقابلنا مع والديه في لندن، وحضرا إلى ملعب التدريب في وجود المدرب فينجر وريتشارد لو رئيس لجنة التعاقدات في هذا الوقت".

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وأضاف: "سافرنا إلى فرنسا لإقناع مبابي، لكن لم يكن التوقيت مناسبًا، حيث تم عقد هذا الاجتماع في اليوم التالي لخسارتنا للتو أمام سوانزي سيتي على أرضنا في الدوري، والتي جاءت في حد ذاتها بعد الهزيمة على ملعب أولد ترافورد من مانشستر يونايتد".

وتابع كشاف آرسنال: " لا أعرف ما إذا كان كيليان مبابي هدفًا واقعيًا لأرسنال الآن، حتى لو فاز النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز وقدم موسمًا قويًا في أوروبا".

وختم: "لقد حاولنا، ولا أعتقد حقًا أننا كنا بعيدين عن الحصول عليه، لكنه رفض المشروع ووقع عقدًا جديدًا مع موناكو، كيليان هو اللاعب الذي يمكنه تغيير النادي، فشلي في إقناعه بالتوقيع للجانرز، أعتبره أكبر خيبة أمل خلال 15 عامًا من عملي ككشاف لآرسنال".