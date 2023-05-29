أكبر خيانة ضد الاتحاد .. "كريم بنزيما يتفاوض مع هذا النادي السعودي!"

هل تكون أكبر خيانة ضد الاتحاد قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؟

منذ صباح اليوم الإثنين، واسم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، يرتبط بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

بنزيما كان على وشك تجديد عقده مع ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي في يونيو 2023؛ إلا أن تقارير صحفية أعلنت تعثر المفاوضات بشكل مفاجئ، مع اقترابه من الانتقال إلى الملاعب السعودية.

وعلى عكس التقارير التي تؤكد أن العميد سيكون فريق المهاجم الفرنسي في السعودية، قال الإعلامي الرياضي محمد السعدي: "بنزيما لن ينتقل إلى الاتحاد.. وجهته الرياض".

وأكد السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن نادي الشباب، يتفاوض مع مهاجم ريال مدريد، منذ شهر مارس الماضي.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن المفاوضات بين الليث الشبابي وكريم بنزيما، مستمرة حتى الآن، ولم تنقطع مثلما تردد سابقًا.