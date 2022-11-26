"أكبر خطأ في مسيرة نيمار هو ولادته في البرازيل" .. رافينيا يفتح النار على جمهور السامبا!

رافينيا يدافع عن نيمار بسبب سخرية الجماهير البرازيلية!

دافع رافينيا دياز جناح منتخب البرازيل عن نيمار دا سيلفا قائد السامبا، بعدما تعرض لسخرية كبيرة من قبل الجماهير البرازيلية عقب إصابته أمام صربيا.

نيمار تعرض للإصابة في فوز البرازيل على صربيا بهدفين دون رد، وغادر نجم باريس سان جيرمان اللقاء في الدقيقة 80، وظهر وهو يبكي على مقاعد البدلاء متأثرًا بإصابته.

وكشف منتخب البرازيل أن نيمار سيغيب عن مواجهتي دور المجموعات القادمتين أمام كل من سويسرا والكاميرون، على أن يتعافى مع بداية الدور الإقصائي.

ونشر رافينيا ستوري عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلًا: "هذا البلد لا يستحق موهبتك".

وأتم: "مشجعو الأرجنتين يعاملون ميسي مثل الملك، جماهير البرتغال تتعامل مع كريستيانو رونالدو مثل الملك، مشجعو السامبا سعيدون لأن نيمار تعرض للإصابة، كم هو محزن، أكبر خطأ في مسيرة نيمار هو ولادته في البرازيل".