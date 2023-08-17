"أكاذيب ورفض عرض ملياري" .. مرتضى منصور يرد على استهداف الشباب لزيزو

مرتضى منصور يكشف عن كواليس قوية في رفض عرض الشباب لضم زيزو

SHAHID

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بيانًا رسميًا يكشف فيه عن تفاصيل عرض نادي الشباب من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان الشباب قد أرسل عرضًا قيمته 5 ملايين دولار لنادي الزمالك، من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو، مع حصول اللاعب على راتب يصل إلى 100 مليون جنيه مصري سنويًا. "اقرأ التفاصيل"

وكشف مرتضى خلال البيان الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن أن خطاب الشباب وصل إلى الزمالك، ثم حضر والد زيزو وطلب رحيل ابنه، ولكن أحمد مرتضى منصور رفض العرض السعودي، وأي عرض سيصل من أجل رحيل اللاعب.

وأضاف مرتضى خلال البيان، أن العرض حتى لو وصل إلى مليار جنيه مصري، فلا نية لرحيل زيزو حاليًا، وهو الأمر الذي دفع والد اللاعب للانفعال لأنه كان يرغب في رحيل اللاعب.

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وواصل: "فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي".

وطالب مرتضى منصور بالتواصل مع والد زيزو، من أجل التأكد مما ذكره في بيانه، قائلًا: "لا يوجد نادٍ أو أي مسؤول فيه كل هذه الحروب القذرة والأكاذيب".

SHAHID