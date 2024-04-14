أقيل من آخر 3 أندية عمل معها .. خيار مفاجئ جدًا لخلافة يورجن كلوب في ليفربول

المدرب الألماني أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري

تتسع وتنقص ،في نفس الوقت، يوميًا دائرة المرشحين لخلافة يورجن كلوب في ليفربول، إذ تُستبعد بعض الأسماء وتُضاف أخرى جديدة، وآخر تلك الأخيرة مدرب تعرض للإقالة من منصبه في آخر 3 أندية عمل معها.

المدرب الألماني كان قد أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، وقد رُشح العديد من المدربين لخلافته آخرهم كان روبن أموريم صاحب الأداء والنتائج الممتازة مع سبورتينج لشبونة، لكنه أخرج نفسه من قائمة المرشحين بنفي وجود أي اتصالات مع النادي الإنجليزي.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أضافت اسمًا جديدًا لقائمة المرشحين هو الكرواتي نيكو كوفاتش الذي سبق أن قاد بايرن ميونخ الألماني وتُوج معه بالدوري المحلي موسم 2018-2019 لكنه أقيل في الموسم التالي لضعف النتائج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أن ممثلي ووكلاء المدرب صاحب الـ52 عامًا تواجدوا في لندن مؤخرًا لعرض خدماته على عدة أندية في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أنه قد يكون خيارًا لدى إدارة ليفربول لخلافة كلوب.

يُشار إلى أن كوفاتش عمل مع موناكو بعد بايرن ميونخ بداية من يوليو 2020 وقد أقيل من منصبه في يناير 2022، وبعدها عاد إلى ألمانيا وتعاقد مع فولفسبورج في يوليو 2022 لكنه أقيل أيضًا في مارس الماضي، وحاليًا لا يرتبط بأي فريق.