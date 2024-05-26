أقل من تشافي ولكن.. كشف تفاصيل راتب فليك مع برشلونة

لماذا وافق؟

يقترب المدرب الألماني هانز فليك من التوقيع مع برشلونة، لقيادة الفريق خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن النادي إقالته يوم الجمعة الماضي.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "فليك سيوقع عقده مع برشلونة غدًا الإثنين، بعدما توصل وكيله بيني زاهافي لاتفاق نهائي مع ديكو المدير الرياضي للبارسا في اجتماع بلندن الأسبوع الماضي".

وأضافت: "المدرب الألماني وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل مما كان يتقاضاه تشافي".

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وختمت: "عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت كبرى من برشلونة، حال التتويج بالألقاب، ووافق هانز على هذه الصيغة (راتب قليل ومكافآت عالية) لأنه كان يرغب بشدة في تدريب البارسا، ويثق في نجاح المشروع".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قرار إدارة برشلونة بإقالة تشافي جاء بسبب تصريحاته أكد فيها أن وضع الفريق الكتالوني الاقتصادي، يجعل من الصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة تشافي الأخيرة مع برشلونة، ستكون مساء اليوم الأحد أمام إشبيلية، في ختام مباريات الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.