أقل من المتوقع .. ماذا قدم رونالدو في مباراته الأولى مع النصر؟

النصر فاز بهدف نظيف

Shahid

ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع فريقه الجديد، النصر، ضمن مباريات دوري روشن السعودي، حيث لعب أمام الاتفاق في اللقاء الذي انتهى نصراويًا بهدف نظيف سجله تاليسكا.

ولعب رونالدو في مركز المهاجم المتقدم وقد التزم التواجد في منطقة الجزاء في الشوط الأول لكنه بدأ يتحرك جيدًا خارجها خلال الشوط الثاني مما جعل له حضورًا أكبر في المنظومة الهجومية للنصر.

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رونالدو لم يُسجل أو يصنع أي هدف في ظهوره الأول بالقميص الأصفر، لكنه صنع فرصتين إحداهما كادت أن تُسفر عن هدف لبيتي مارتينيز لكن الحارس الاتفاقي باولو فيكتور تصدى لتسديدته الممتازة.

النجم البرتغالي حاول التسديد 4 مرات، كانت واحدة منها بين القائمين والعارضة تصدى لها فيكتور، فيما كان عدد لمساته للكرة 40، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 88.5% وكان منها 15% تقريبًا للأمام.

رونالدو لم يحصل على أي خطأ لكنه ارتكب واحدًا، وقد سدد 3 مرات من خارج منطقة الجزاء ومرة واحدة من داخل المنطقة.

الظهور الأول لصاحب الـ37 عامًا بشكل عام جاء ربما أقل من المتوقع من الجماهير النصراوية، لكن هذا يبدو منطقيًا لغياب الانسجام مع زملائه الجدد، وقد رأينا كيف تحسن الوضع بوضوح في الشوط الثاني وأصبح اللاعب أكثر تأثيرًا في آلة العالمي الهجومية.

Shahid