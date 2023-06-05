أقل من المتوقع .. توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين لريال مدريد!

النادي اللندني لا يمانع رحيل كين.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام قد حدد بالفعل المبلغ الذي يريد الحصول عليه من صفقة انتقال هاري كين إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي اللندني لا يمانع ترك اللاعب يرحل في سوق الانتقالات الصيفية، بشرط ألا ينضم إلى فريق إنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن دانييل ليفي رئيس الفريق اللندني يريد أن يحصل على مبلغ مالي لا يقل عن 93 مليون يورو نظير انتقال اللاعب.

وكان ليفي قد بالغ من قبل في طلباته المالية الخاصة بهاري كين عندما أراد مانشستر سيتي ضمه إلى صفوفه قبل حوالي عامين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد بحاجة إلى دعم هجومه بعد الهجرة الجماعية لنجومه في ذلك الخط وعلى رأسهم كريم بنزيما وإيدين هازارد.