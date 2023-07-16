أقل من المبلغ المطلوب ولكن! .. النصر يُقدم عرضه الأول لضم ديابي من ليفركوزن

الفريق السعودي لديه سلاحه الخاص لإقناع النادي الألماني

حول النصر اهتمامه بالفرنسي موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الألماني إلى عرض جدي، علمًا أنه يُواجه منافسة شرسة من أستون فيلا ونابولي.

الصحفي بين جاكوبس أكد أن الفريق السعودي تقدم بعرضه الأول لضم ديابي ويبلغ 43 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه لم يصل لمطالب النادي الألماني البالغة 55 مليون يورو.

وأوضح جاكوبس أن النصر يأمل في إقناع ليفركوزن بقبول العرض عبر شروط دفع محسنة ومغرية، إذ ينوي ربما تقديم المبلغ كاملًا ونقدًا دون أي أقساط.

أستون فيلا كان قد تقدم بعرض لضم صاحب الـ24 عامًا لكن عرضه قوبل بالرفض، وقد أوضح جاكوبس أن النادي الإنجليزي لم ينسحب من المفاوضات بعد.

موسى ديابي أحد أبناء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، وخرج على سبيل الإعارة إلى فريق كروتوني الإيطالي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، قبل أن يتم بيع عقده نهائيًا إلى ليفركوزن، في صيف عام 2019.

سجل ديابي، الذي يرتبط اسمه بقوة بنادي آرسنال الإنجليزي كذلك، 49 هدفًا وصنع 48 آخرين، خلال 172 مباراة رسمية مع العملاق الألماني، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.