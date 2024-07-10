أقسم بحياة طفله .. أولي واتكينز يكشف ما قاله لكول بالمر قبل الهدف القاتل ضد هولندا

تعرف على ما قاله واتكينز لبالمر قبل المشاركة في مواجهة إنجلترا وهولندا

كشف أولي واتكينز مهاجم منتخب إنجلترا، عما قاله لزميله كول بالمر، قبل مشاركتهما في مباراة فريقهما ضد هولندا في نصف نهائي يورو 2024.

وشارك واتكينز بدلًا من هاري كين وبالمر بدلًا من فيل فودين في الدقيقة 81 من زمن المباراة، حيث صنع الأخير هدف الانتصار القاتل الذي سجله زميله الأول بالدقيقة 90+1 من عمر المباراة.

وقال واتكينز خلال تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أقسم بحياتي وحياة طفلي، أنني قلت لكول بالمر: سنقول كلمتنا اليوم، وسوف تصنع لي الهدف، أقسم أن هذا حدث".

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وأضاف: "المدرب جاري ساوثجيت تلقى الكثير من الانتقادات اللاذعة، ولكننا في النهاية استطعنا التأهل للمباراة النهائي في اليورو، ولا نلتفت لأي نقد هدام".

واختتم واتكينز تصريحاته قائلًا: "نحن نعود من بعيد وكان رد فعلنا قويًا، وهذا ما يميز جيلنا من اللاعبين الإنجليز، كلما تأخرنا في النتيجة نجد طريق العودة، ونحن على استعداد لمواجهة إسبانيا".

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني مساء الأحد المقبل في نهائي يورو 2024، بعد الفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.