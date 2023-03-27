"أقدره ولكن!" .. وليد الركراكي ينفجر بعد سؤاله عن عبد الرزاق حمد الله

الإعلامي المغربي يلوم المدير الفني لأسود الأطلس على استدعاء محترف الاتحاد السعودي، فكيف رد؟

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انتقادات كبيرة يتعرض لها عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم منتخب المغرب ومحترف اتحاد جدة السعودي، من قبل إعلام بلاده، وهو ما طال مدربه وليد الركراكي نظرًا لاستدعائه للمعسكر الحالي.

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السبب وراء الانتقادات هو الأداء المتواضع الذي ظهر به الساطي خلال كأس العالم قطر 2022، وإهداره لأكثر من فرصة محققة، عند الدفع به كبديل في المباريات.

وحاليًا حمد الله منخرط مع أسود الأطلس في المعسكر الثاني على التوالي له، بعد انتهاء أزماته مع مسؤولي الفريق، استعدادًا لمواجهة بيرو، غدًا الثلاثاء.

وعن هذه الانتقادات، دافع عنه الركراكي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الإثنين، إذ قال: "حمد الله مع ناديه يقدم أداءً عاليًا منذ نهاية المونديال، لذلك قمت باستدعائه، لا أمتلك لاعبًا يشبهه، وسيساعدنا في المباريات التي نستحوذ بها على الكرة ونخلق بها فرصًا كثيرة، لكن في الأخير يوسف النصيري هو المهاجم الأساسي بالنسبة لنا".

وأضاف: "أمام البرازيل، دفعت بوليد شديرة لأنني رأيت أنه سيساعدنا كبديل أكثر من حمد الله، لكن ربما أدفع بالأخير أمام بيرو، وحمد الله يفهم ذلك ويتدرب ويقاتل ليحصل على فرصة، لذلك هو لاعب عزيز عليّ وأقدره".

المدير الفني لأسود الأطلس اختتم موجهًا حديثه للإعلاميين: "أنا من قمت باستدعاء حمد الله، ليس أنتم، وأنا من سيحدد مصيره، عليكم أن تعلموا ذلك، أنا أحضرته ومؤمن بقدراته".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي حقق الفوز قبل يومين أمام البرازيل وديًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليخطف أول انتصار في تاريخ العرب أمام راقصي السامبا.

Shahid