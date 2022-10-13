أفلت من الطرد.. دارميان وباريلا ضحيتا ديمبيلي في مباراة برشلونة وإنتر!

الفرنسي نجا من العقوبة

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي كان متقد الحماسة في مباراة برشلونة وإنتر ميلانو، إلى الدرجة التي تجعله ربما قد أفلت من البطاقة الحمراء الحتمية خلال المباراة.

وانتهت مباراة برشلونة وإنتر ميلانو بالتعادل الإيجابي 3-3 والذي سهل مهمة الأفاعي لدرجة كبيرة في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا خصوصًا بعد الفوز في إيطاليا 1-0.

ديمبيلي افتتح السجل التهديفي في هذه المباراة بهدف لم يستطع برشلونة مواصلة الاستفادة منه ليبدأ السيناريو الكارثي لفريق المدرب تشافي هيرنانديز مع مطلع الشوط الثاني.

الضحية دارميان!

ورغم أن حكم اللقاء، البولندي سيمون مارشينياك أدى مباراة رائعة في المجمل، إلا أن ديمبيلي أفلت من مقصلة الحصول على الطرد في تلك المباراة.

لقد تدخل الفرنسي مرتين على ماتيو دارميان بعنف، الحالتان بالنسبة للكثيرين استوجبتا البطاقة الصفراء، بالذات تلك التي كانت في الشوط الثاني والتي طالب جماهير إنتر ميلانو ربما بمنح الفرنسي طردًا مباشرًا فيها.

سباب تجاه باريلا

ليس هذا فقط، بل إن ديمبيلي كان من الممكن أن يتحصل على بطاقة صفراء ثانية في موضع آخر من المباراة إثر سبابه الذي بينته الكاميرات تجاه الإيطالي نيكولو باريلا.

ديمبيلي استغل لحظات خروج باريلا في الدقيقة 84 لإجراء التبديل، ليقول له فيما التقطته الكاميرات بوضوح: "هيا إلى الخارج يا ابن العاهرة!".