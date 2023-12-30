"أفلامك تضر الهلال".. بالون البليهي ينفجر في وجهه على الهواء

"احتفال مستفز ويستحق الإنذار"

SHAHID

يحافظ علي البليهي، مدافع الهلال، على عادته في إثارة الجدل باحتفالاته المثيرة مع كل هدف يسجله بقميص "الزعيم"، وآخرها أمام الفيحاء.

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وافتتح البليهي سجل أهدافه هذا الموسم مع الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمس الجمعة ضمن الجولة 19، ليقود الزعيم للفوز (2-0).

وفاجأ البليهي الجماهير الليلة باحتفال مثير كعادته، حيث أخرج "بالون أزرق" من جوربه وقام بنفخه أمام الجماهير، في طريقة تشبه احتفال لاعب تشيلسي نكونكو.

وعلق الناقد الرياضي محمد الشيخ، أثناء حضوره في برنامج "أكشن مع وليد"، على احتفالية البليهي، قائلًا: "الاحتفال أمر جميل، من حقه أن يفعل أي شيء ويقدم الأفلام التي تضفي روحًا ممتعة في كرة القدم، لكن لا يجب أن يتأثر فريقه بالسلب بسبب هذه الاحتفالات، حيث حصل على صفراء غير ضرورية".

وأضاف: "المشكلة أنه قائد الفريق، لقد حصل حتى الآن على 5 كروت صفراء 3 منها ليس لها داعي، فريقك تضرر ويجب ألا يكرر ذلك في المباريات المقبلة،".

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من جانبه، أجاب الخبير التحكيمي سمير عثمان عن سؤال أحد المتابعين: البليهي لاعب مبتكر في احتفالات، لكن الغريب أن هذا الحكم إسكوبار منح علي إنذارًا من قبل في مباراة الاتحاد. الاحتفال بالبالون مبتكر وأعجبني لكنه يندرج تحت بند الاستفزاز ويستحق الإنذار".

SHAHID