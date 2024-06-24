"لا أفكر في الألقاب!" .. نيمار يفاجئ الهلال قبل العودة إلى المباريات مجددًا

نيمار جونيور يكشف عن "تفكيره" الحالي..

"لا أفكر في الألقاب!".. هكذا فاجأ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش تعافيه من إصابة "القطع" في الرباط الصليبي.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ إلا أنه لم يلعب سوى 5 مباريات فقط مع الفريق، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق.. أكد الساحر البرازيلي في تصريحات مع شبكة "TNT Sports"، على أن تفكيره حاليًا؛ ينصب على العودة إلى اللعب والمشاركة في المباريات فقط.

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وأضاف: "لا أفكر في الفوز أو تحقيق الألقاب حاليًا.. كل ما أرغب فيه؛ هو التعافي سريعًا من هذه الإصابة، وأن أعود للعب والمشاركة في المباريات مجددًا".

واعترف نيمار جونيور، بأنه عاش فترة صعبة للغاية، خلال الأشهر الماضية، بسبب هذه الإصابة القوية؛ قائلًا: "أهم شيء أن أكون مستعدًا (نفسيًا وعقليًا)؛ لمواصلة اللعب بالإرادة والرغبة".