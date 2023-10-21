أفضل من هالاند ويقترب من هنري .. رقم فريد لمحمد صلاح بعد ثنائية إيفرتون

النجم المصري مستمر في التألق!

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا مميزًا جديدًا بعد المستويات الطيبة التي قدمها أمام إيفرتون مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي مساء السبت.

جاء هذا عقب أن سجل نجم ليفربول ثنائية في مرمى إيفرتون خلال مباراة الديربي التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وأصبح صلاح بالهدفين هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023 يصل للمساهمة رقم 30، من بين كافة النجوم ومن بينهم إرلينج هالاند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسجل صلاح في عام 2023 19 هدفًا وصنع 12 في 31 مباراة وفشل في التسجيل مرة واحدة فقط على ملعب أنفيلد خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن تلك هي المباراة رقم 13 التي يسجل صلاح أو يصنع فيها على ملعب أنفيلد على التوالي ولا يتفوق عليه سوى تييري هنري الذي سجل أو صنع في 17 مباراة على التوالي في ملعبه، وآلان شيرار وفي رصيده 18 مباراة متتالية.