أفضل من مبابي وسيكون إله كرة القدم.. أسطورة ريال مدريد ينفعل دفاعًا عن فينسيوس جونيور

أسطورة ريال مدريد يصرح فينسيوس أفضل من مبابي والجميع

عبر لاعب ريال مدريد السابق، خوسيه ماريا جوتي عن غضبه الشديد بسبب ما يتعرض له مهاجم الملكي، فينسيوس جونيور.

وقد تعرض فينسيوس لتدخل عنيف من مدافع جيرونا، في مباراة الفريقين الماضية بالدوري الإسباني، ولم يتلقى اللاعب عليه بطاقة.

حيث قال غاضبًا عبر "El Chiringuito":" يكفي بالفعل، إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا إلى فينيسيوس، ولم يتدخل أيًا من حكام الفيديو المساعد".

وأضاف:" ناك الكثير من الهراء، لماذا فينيسيوس دائمًا؟ لماذا؟ إذا كان هناك حكم به ثماني كاميرات".

وأردف:" إنه مذهل حقًا، الخوف الذي يمنحه للمدافعين، وسهولة مروره بالكرة، بباريس سان جيرمان مبابي رائع أيضًا، لكن جونيور لا يُقارن أنه الأفضل بالعالم الآن".

الجدير بالذكر أن يحتل ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر.