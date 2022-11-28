أفضل من صلاح؟ أبو بكر قائد ريمونتادا الكاميرون ضد صربيا

مهاجم النصر يتألق أمام صربيا

أنهى منتخب صربيا الشوط الأول من مواجهة الكاميرون ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أضاف الهدف الثالث عند بداية الشوط الثاني لتُصبح النتيجة 3-1 ويظن الجميع أن كل شيء انتهى.

الدقيقة الـ55 شهدت دخول مهاجم الكاميرون فيسنت أبو بكر من دكة البدلاء بدلًا من لاعب الوسط مارتن هونجلا، وتلك كانت بداية انقلاب الأحداث في مباراة استاد الجنوب في الدوحة.

مهاجم النصر أحرز الهدف الأول للأسود بلمسة أخيرة رائعة سدد بها الكرة ساقطة فوق رأس الحارس الصربي، وذلك عند الدقيقة الـ64، وبعد دقيقتين عاد وصنع الهدف الثالث للكاميرون، والذي فرض التعادل على أرض الملعب، لزميله إيريك ماكسيم تشوبو موتينج بتمريرة عرضية ممتازة.

الفريقان حاولا خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لكن اللقاء انتهى بالتعادل 3-3 والذي لا يخدم أي من الفريقين في صراعهما للمرور إلى دور الـ16 خاصة بعد خسارتيهما مباراة الجولة الأولى أمام البرازيل وسويسرا.

أبو بكر كان قد قال أنه أفضل من محمد صلاح ويستطيع فعل ما يفعله مع ليفربول، لكن مستواه وأرقامه هذا الموسم مع النصر والكاميرون لا يدعمان أبدًا تصريحاته الغريبة تلك، وبالتأكيد لن يتغير الأمر لمجرد هدف وتمريرة حاسمة!

مع هذا، فقد حقق المهاجم صاحب الـ30 عامًا رقمًا ملفتًا هذا العام، إذ بصم على 11 هدفًا خلال 9 مباريات خاضها مع الكاميرون في البطولات الكبرى عام 2022، بواقع 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

أبو بكر حظي برقم آخر في كأس العالم بأن أصبح أول إفريقي منذ روجيه ميلا في نسخة 1990 يبصم على هدفين خلال أقل من 4 دقائق، ميلا مهاجم الكاميرون كان قد سجل هدفين ضد كولومبيا خلال 188 ثانية في إيطاليا، وهو كذلك أول لاعب إفريقي يدخل من دكة البدلاء ويُسجل ويصنع، وأول إفريقي على الإطلاق يفعل ذلك منذ عام 1966.