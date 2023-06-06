أفضل من دوريات أوروبا .. دوري روشن السعودي "يحتكر" الكرة الذهبية!

صفقة تاريخية في دوري روشن بقدوم بنزيما

الحكومة إلى نادي الشعب ! صفقة مدوية يُبرمها نادي اتحاد جدة السعودي، بالتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وهي الصفقة التي تمثل طفرة جديدة في دوري روشن.

النجم الفرنسي ينضم إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو ولكن ليس في النصر، بل في المنافس الشرس الاتحاد حامل لقب الدوري، في خطوة قد لا تكون الأخيرة بقدوم أهم نجوم العالم إلى المملكة.

دوري روشن يستعد لاستقبال العديد من النجوم خلال هذا الصيف، وسط ترشيحات بقدوم هوجو لوريس، نجولو كانتي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وغيرهم، ولكن الحكومة غير!

قدوم بنزيما بعد رونالدو يجعل الدوري السعودي له ميزة أهم من كل دوريات العالم، وفي حالة انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال ستتحول هذه الميزة إلى أفضلية ساحقة!

دوري الكرات الذهبية

صاحب الـ35 سنة انضم إلى الاتحاد براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو وفقًا لبعض الصحف الإسبانية، بعقد يمتد حتى عام 2026، ليضيف كرة ذهبية جديدة إلى الدوري السعودي.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود هجوم النصر يمتلك في رصيده 5 كرات ذهبية، حصل على كرة منهم مع مانشستر يونايتد و4 خلال رحلته الطويلة مع ريال مدريد.

وبانضمام بنزيما الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، يصبح الرصيد في الدوري السعودي حاليًا 6 كرات، وهو ما يتفوق على جميع الدوريات الأخرى في الوقت الحالي.

المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديه 7 كرات ذهبية ويتفوق على هذا الرقم السعودي، لكنه لم يحسم مصيره حتى الآن بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لتصبح الكرات التي فاز بها غير تابعة إلى أي دوري!

أفضلية قادمة؟

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لحسن حظ عشاق دوري دورشن أن ميسي الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الكرات الذهبية في التاريخ، يعتبر من المرشحين للانتقال إلى البطولة هذا الصيف من بوابة الهلال السعودي.

عرض الزعيم التاريخي لا يزال على الطاولة، في الوقت الذي كشف فيه خورخي ميسي والد اللاعب، أن أولوية ليو حاليًا هي العودة لبرشلونة، ولكن النادي الكتالوني يواجه صعوبات اقتصادية هائلة.

لو فشلت عودة ميسي لبرشلونة وانتقل للهلال، سيكون لدى دوري روشن 13 نسخة من الجائزة الفردية المرموقة من خلال ميسي ورونالدو وبنزيما، في ظاهرة لم يسبق لها الحدوث من قبل.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك احتمالات حول قدوم لوكا مودريتش الحاصل على نفس الجائزة في عام 2018، ولو انتقل النجم الكرواتي لدوري روشن قادمًا من ريال مدريد سيصل الرصيد إلى 14 كرة ذهبية دفعة واحدة!