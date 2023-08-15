أفضل من باريس وبرشلونة وريال مدريد .. الهلال ثاني أكثر الفرق صرفًا في سوق الانتقالات!

الهلال السعودي يتفوق على الكبار في سوق الانتقالات!

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دخل نادي الهلال السعودي، قائمة أكثر الأندية إنفاقًا للأموال لشراء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، وتفوق على الكثير من الأندية الكبرى.

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وأعلن نادي الهلال رسميًا اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، من فريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين، في صفقة تاريخية جعلت نيمار أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم بإجمالي انتقالاته.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصل إجمالي إنفاق فريق الهلال هذا الصيف على الصفقات لحوالي 258 مليون يورو.

وأظهرت الصفقات التي تم إبرامها رسميًا حتى الآن، وجود صفقات لفريق الهلال من بين أغلى التعاقدات في العالم، وهم صفقات نيمار وصفقة النجم البرتغالي روبن نيفيش، الذي كلف الزعيم حوالي 55 مليون يورو، بالإضافة لضمهم المهاجم البرازيلي مالكوم مقابل 60 مليون يورو، وهو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الروسي، وتعاقد الهلال أيضًا مع اللاعب سيرجي سافيتش، من فريق لاتسيو الإيطالي، بقيمة 50 مليون يورو.

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وتفوق نادي الهلال على أندية عالمية، خاصة الأندية الإنجليزية الأكثر صرفًا في عالم كرة القدم، مثل آرسنال ومانشستر يونايتد، ولكن مازال فريق تشيلسي الإنجليزي يحتل صدارة أكثر الفرق إنفاقًا بقيمة 323 مليون يورو.

ويأتي آرسنال في المركز الثالث بقيمة 234 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان بقيمة 209 ملايين يورو، ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في القائمة بقيمة 192 مليون يورو.

أما برشلونة فلم يصرف في سوق الانتقالات الجاري سوى 3.5 ملايين يورو.

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