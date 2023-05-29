أفضل مثال لسوء الإنفاق .. النقطة في تشيلسي بـ 14 مليون يورو!

النادي اللندني لم يمر بأفضل مواسمه.

مر نادي تشيلسي بواحد من أسوأ المواسم له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1993\1994 الذي حقق فيه المركز الـ 14 برصيد 51 نقطة وقتها.

البلوز أنهوا الموسم في المركز الـ 12 بعدد نقاط أقل وهو 44 نقطة، وهو ما لم يتكرر منذ عام 1988 ليسجل أسوأ مجموع نقاط له في تاريخ البريميرليج.

الأسوأ من ذلك السجل المحزن للبلوز هو كم الأموال التي أنفقها الفريق على ضم النجوم خلال سوق الانتقالات عبر الموسم ككل، حيث قام بمجموعة من الصفقات الكبيرة التي وصلت إلى حوالي 611 مليون يورو كإجمالي نفقات.

وهنا تأتي المشكلة، فبحسبة بسيطة سنجد أن كل حوالي 14 مليون يورو أنفقها تشيلسي استطاع مقابلها الحصول على نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إجمالي دخل تشيلسي من الصفقات التي رحلت لم يتجاوز الـ 70 مليون يورو، حيث كان أغلاهم نيمو فيرنر الذي انضم إلى صفوف فريقه السابق لايبزيج.