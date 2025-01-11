"أفضل ما لدي لم يأت بعد".. هاري كين يتحدى "نحس الألقاب" برسالة نارية

ماذا قال هاري؟

أكد هاري كين نجم بايرن ميونخ "عدم رضاه عن فشله في تحقيق أي لقب جماعي في ميسرته الكروية حتى الآن"، رغم نجاحه الكبير على المستوى الفردي.

وانتقل كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 قادمًا من توتنهام، سعيًا للفوز بأول لقب كبير في مسيرته الاحترافية، ورغم تقديمه أداء مميزًا إلى أنه "لم يفلح في حصد أي لقب مع العملاق البافاري".

ففي موسم 2023-2024، توّج ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا، بينما حصد آر بي لايبزيج كأس السوبر، ووصل منتخب إنجلترا بقيادة كين إلى نهائي بطولة أوروبا (يورو 2024)، للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر مرة أخرى، وهذه المرة على يد إسبانيا، بعد السقوط أمام إيطاليا في (يورو 2020).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في موسم 2024-25، خرج بايرن ميونخ من كأس ألمانيا بعد خسارته أمام حامل اللقب في ديسمبر، ومع ذلك يمكن لكين أن يظل متفائلًا بالفوز بالدوري، حيث يتصدر السباق بفارق نقطة واحدة ولديه مباراة مؤجلة.

وقال كين، في تصريح لمجلة "فرانس فوتبول": "صحيح أنني حتى الآن حققت إنجازات فردية كأفضل هداف أو أفضل لاعب، لكني أبدأ كل موسم بهدف الفوز بلقب ولست راضيًا بأن أتميز على المستوى الفردي فقط".

وأتم: "عمري 31 عامًا فقط، أعتقد أن أفضل ما لدى هاري كين لم يأت بعد، أنا واثق جدًا من ذلك، وواثق جدًا من أن الجزء الثاني من مسيرتي، الذي يبدأ الآن، سيكون غنيًا بالألقاب الكبرى، وعندما أعلق حذائي، لن يكون هذا الموضوع مطروحًا".