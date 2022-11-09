أفضل حراس المرمى الشباب في "فيفا 23": 30 اختيارًا رائعًا لنمط المهنة

قائمة بأفضل 30 حارسًا يتوقع أن يحملوا راية المجد لهواة نمط المهنة

يعد امتلاك حارس مرمى جيد في "فيفا 23" أمرًا بالغ الأهمية، خاصة إذا كنت تريد التأكد من عدم تلقيك أهدافًا سهلة في طريقك إلى المجد في نمط المهنة، وبينما يميل حراس المرمى إلى التحسن مع تقدمهم في السن، يوجد بالفعل عدد ممن يمكنهم أن يضمنوا لك الحصول على شباك نظيفة من الحراس المستقبليين الواعدين.

إذا كنت تتطلع إلى المستقبل في حماية مرماك، يقدم لك "جول" أفضل 30 حارس مرمى شابًا تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل، نظرًا لأن القائمة تقتصر على اللاعبين الموجودين في هذه الفئة العمرية، فقد استبعدنا المواهب الواضحة مثل جيانلويجي دوناروما وديوجو سانتوس وألبان لافونت.

أفضل حراس المرمى الشباب في "فيفا 23"

# اللاعب العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع 1 جافين بازونو 20 ساوثامتون GK 70 85 2 مارتن فاندفووردت 20 جينك GK 70 84 3 جيلاومي ريستيس 17 تولوز GK 60 83 4 لوكاس شوفالييه 20 ليل GK 67 83 5 صامويل سواريش 20 بنفيكا GK 65 82 6 لويس ميجيل ماركينيز 19 أتلتيكو ناسيونال GK 63 82 7 جيوفاني جاروفيني 19 يوفنتوس GK 61 81 8 كجيل بيرسمان 18 بي إس في أيندهوفن GK 60 81 9 جابرييل سلونينا 18 شيكاجو فاير GK 66 81 10 دوجان أليمدار 19 رين GK 72 80 11 رسلان نيتشيريت 20 دينامو كييف GK 66 80 12 أليخاندرو إيتوربي 18 أتلتيكو مدريد GK 65 80 13 لوكا مورو 18 بيروجيا GK 62 80 14 أليكس باديا 18 أتلتيك بيلباو GK 62 80 15 خافيير جاريدو 18 ليجانيس GK 59 79 16 إبراهيم دانلاد 19 لاعب حر GK 68 79 17 أنتال بينكزي 20 جيماريش GK 62 79 18 ألكسندر باولسن 20 ويلينجتون فينيكس GK 64 79 19 كليبر بينارجوتي 19 إندبندينتي ديل فالي GK 60 79 20 يان لينارد 19 موناكو GK 60 78 21 أنطونيو جوميز 19 أتلتيكو مدريد GK 63 78 22 أليساندرو سورنتينو 20 مونزا GK 63 78 23 ميو باكهاوس 18 فيردر بريمن GK 58 78 24 جيمس ترافورد 19 بولتون GK 64 78 25 كاسبار توبياز 19 ليجيا وارسو GK 64 78 26 كانيزاريس 20 ريال مدريد GK 62 78 27 تيم شريبر 20 هولستن كيل GK 66 78 28 ستيفانو توراتي 20 فروسينوني GK 66 78 29 أوليفر بيترسون 20 مولده GK 62 78 30 ديانت راماج 20 أينتراخت فرانكفورت GK 64 78

من بين حراس المرمى الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل في "فيفا 23"، يعتبر حارس ساوثامتون جافين بازونو صاحب أفضل الإمكانيات، يبدأ حارس منتخب جمهورية أيرلندا الدولي الذي حرم كريستيانو رونالدو بشكل خاص من تسجيل ركلة جزاء في تصفيات كأس العالم، بتصنيف 70 تصنيفًا مع تصنيف متوقع يمكن أن يتحسن إلى 85.

كان مارتن فاندفووردت من جينك البلجيكي في السابق أفضل حارس مرمى شاب في النسخة السابقة "فيفا"، لكن البلجيكي يأتي في المركز الثاني قريبًا من بازونو في "فيفا 23" بينما ستجد خيارين مناسبين لأفضل حراس المرمى الشابب في الدوري الفرنسي، جيلاومي ريستيس من فريق تولوز وهو البالغ من العمر 17 عامًا وكذلك لوكاس شوفالييه من ليل وكلاهما لديه تصنيف أعلى متوقع يصل إلى 83.

وُصف لويس ميجيل ماركينيز بأنه حامي العرين المستقبلي لكولومبيا رقم 1 وهذا ينعكس في تقييمه المحتمل والذي يبلغ 82، وهو نفس التصنيف المحتمل لحارس بنفيكا البرتغالي الدولي الشاب صامويل سواريش.

فيما يعتبر جابرييل سلونينا حارس تشيلسي، أحد أفضل حراس المرمى الأمريكيين الشباب وهو المعار من البلوز إلى شيكاجو فاير الأمريكي بعمر 18 عامًا خيارًا لائقًا في نمط المهنة، أما إذا كنت تضع ثقتك في حراس المرمى الإيطاليين، فإن يوفنتوس لديه فرصة مشرقة تتمثل في جيوفاني جاروفيني، الذي يبلغ تقييمه المحتمل 81.