أفضل من برشلونة وريال مدريد .. مبابي يجلب صفقة تاريخية لفرنسا!

تأثير هائل لنجم باريس سان جيرمان

حرب مشتعلة ومستمرة بين شركتي "نايكي" و"أديداس"، تعكسها الاتفاقية الجديدة بين الشركة الأمريكية والمنتخب الفرنسي لكرة القدم.

شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن الاتفاق الجديد بين الديوك ونايكي سيستمر حتى عام 2034، مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو سنويًا في اتفاق مماثل للذي تم مع ألمانيا، وسيتم تحصيل هذا المبلغ بشكل رسمي اعتبارًا من 1 يونيو 2026.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الاتفاقية الضخمة، كان التأثير الإعلامي المبهر لبعض لاعبي الديوك وأبرزهم بكل تأكيد كيليان مبابي، بالإضافة لأنطوان جريزمان وأنطونيو كامافينجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمثل هذه الصفقة انتكاسة جديدة لشركة أديداس، التي خسرت مؤخرًا تعاملها مع المنتخب الألماني لنايكي، ونفس الأمر بالنسبة لشركة بوما، حيث سيتعين عليهما الانتظار حتى 2034 لمحاولة إبرام أي اتفاقية مع منتخب فرنسا.

وعلى الجانب الآخر تتمتع نايكي بطفرة هائلة بسبب المبالغ الضخمة التي تعطيها للمنتخبات، حيث تمكنت من توفير الأموال بعد تسريح 2% من موظفيها "1700 شخص".

وفي المقابل جددت إسبانيا اتفاقها مع أديداس حتى 2030، دون الإفصاح عن المبلغ الذي ستحصل عليه، ولكن ما حصل عليه منتخب ألمانيا مع نفس الشركة، قد يكون بمثابة رقم إرشادي، بوصول الصفقة بين 10 إلى 25 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن نايكي تمنح المنتخبات أموالًا أكثر من الأندية، فعلى سبيل المثال يحصل ريال مدريد على 50 مليون يورو بشكل ثابت، ونفس الرقم كمتغيرات، ويعمل غريمه برشلونة على التوصل لاتفاق مماثل قريبًا، بينما يحصل مانشستر سيتي مع بوما على 65 مليون يورو.