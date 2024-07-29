"أفضل أن يكون في فريقي!".. كورتوا يتغنى بمبابي ويتنبأ بسيناريو الموسم المقبل!

"علينا أن نجد طريقة للعب معه"

تغنى حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، بالنجم الفرنسي المنضم حديثًا كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي سيفوز بالكثير من الألقاب معه.

وقال كورتوا، في تصريحات لشبكة "TUDN": "مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، من الأفضل له أن يكون في فريقك بدلًا من أن يكون ضدك".

وأضاف: "إنه لاعب يمكنه أن يحدث الفارق، سنكون أقوى معه، كما فعلنا مع بيلينجهام ومع فينيسيوس، إضافة مبابي إلى الفريق ستساعدنا".

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وواصل: "مبابي انضم لمجموعة واتساب الخاصة بنا، علينا فقط أن نجد طريقة للعب معه ومساعدته، وأعتقد أنه سيساعدنا على الفوز بالكثير من الألقاب، وأنا متأكد من أنه سيكون عامًا رائعًا وسيتألق ويسجل الكثير من الأهداف".

وحصد ريال مدريد ألقاب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يبقيه مبابي في المنافسة على الألقاب الكبرى في 2024-2025.