نحو نادٍ أفضل من الهلال متسلحًا بخبرات نكسة 2012 .. نيوم الذي يعيش الحلم بـ"جرة قلم واحدة"!

رؤية جديدة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان..

أحدهم قد يحتاج لسنوات وسنوات كي يتقدم خطوة للأمام، وآخر يقفز عشر خطوات للأمام بـ"جرة قلم" واحدة، توقيع على ورقة في عام 2023 غير الكثير في عالم كرة القدم في منطقة تبوك تحديدًا..

هذا هو نيوم، الذي ربما لم يكن يعلم عنه الكثيرون شيئًا إلا عندما بدأ ثورة تعاقداته في الميركاتو الصيفي الجاري، فهو من نجح في ضم البرازيلي رومارينيو والمصري أحمد حجازي من الاتحاد، سلمان الفرج من الهلال، بخلاف التعاقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ الذي سبق له العمل مع الهلال، الشباب، الفيصلي والتعاون في السعودية بخلاف عدة أندية عربية أخرى.

لكن المؤكد حاليًا أن الأعين ستعود لمتابعة دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم المقبل 2024-2025 كما كانت تفعل عندما لعب الأهلي به موسم 2022-2023، فمن سيفوت فرصة متابعة هذه الكوكبة من النجوم؟، حتى من سيضيع عليه فرصة متابعة فريق صاعد بقوة الصاروخ، ربما نراه في 2025-2026 في دوري روشن؟!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكي تتابعه في دوري يلو وأنت على دراية كاملة بتاريخ هذا النادي، دعنا نستعرض سويًا أبرز المحطات التي مر بها قبل الوصول لما وصل له من صيت حاليًا..

بينما الشباب يصرخ .. "الصقور" يعيش نهضته!

إن كان اسم "نادي نيوم" جديدًا على مسامعك، فحتمًا سمعت يومًا اسم "نادي الصقور"، على الأقل في السنوات الأخيرة، قد يكون عندما ضم البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر والفتح الأسبق، في سبتمبر 2023، نعم! هذا هو ذاك بعد تغيير مسماه..

القصة بدأت في عام 2023 وقتما تقرر خصخصة بعض الأندية السعودية، حينما بالفعل سيطر صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من ملكية الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي".

وبينما كانت أندية بحجم الشباب تصرخ مطالبة بخصخصتها هي الأخرى، لتنال من الثورة السعودية جانبًا، كان أحدهم في دوري الدرجة الثانية "الصقور" يعيش نقلة مختلفة كليًا، لم تكن على بال أكثر المتفائلين من مسؤوليه أو لاعبيه أو حتى عندما تم تأسيسه عام 1965م.

في يونيو 2023، تم رسميًا تفعيل قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشراء نادي الصقور، ضمن رؤية 2030، نحو مستقبل أفضل للرياضة في المملكة العربية السعودية.

وما هي إلا أشهر قليلة، وتحديدًا في ديسمبر 2023، حتى أُعلن تغيير اسم النادي من "الصقور" إلى "نيوم".

نيوم .. عندما تندمج اللغة الإغريقية مع الفكر السعودي

إذًا ماذا تعني كلمة نيوم؟! ..

الكلمة باللغة الإنجليزية تُكتب NEOM، ومقسمة إلى مقطعين؛ الأول من الثلاثة أحرف الأولى NEO، وهي كلمة إغريقية تعني "جديد" بالغة العربية.

أما عن الـ"M" الأخيرة، فهي الغرض منها ضرب عصفورين بحجر؛ الأول أنه الحرف الأول من اسم الأمير محمد بن سلمان باللغة الإنجليزية، أما الثاني فهو أول حرف من كلمة "مستقبل" حين كتابة الكلمة بحروف الإنجليزية ونُطق العربية.

يلو 2024-2025 .. بحثًا عن تجنب نكسة 2012!

كما قلنا سابقًا، سيظهر نيوم الموسم المقبل في دوري يلو للدرجة الأولى بعدما صعد له متوجًا بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، إذ تصدر المجموعة الأولى بـ68 نقطة، ثم انتصر في النهائي على الجبيل (3-2).

لكن هذا الظهور لن يكون الأول في تاريخ النادي، فبالعودة لفترة ما قبل الخصخصة، فقد شارك الصقور موسم 2011-2012 في دوري يلو.

لكن ما إن وصلنا لنهاية الموسم نفسه إلا وقد عاد أدراجه نحو الدرجة الثانية، إذ لم يحصد إلا 23 نقطة فقط من 30 مباراة، بالفوز في ست والتعادل في خمس، بينما خسر 19 لقاء، ولم يحرز لاعبوه وقتها إلا 28 هدفًا، في وقت استقبلت به شباكهم 54 هدفًا.

الصقور هذا العام في زيه الجديد وتحت مسمى "نيوم"، حتمًا يطمح لمشاركة مختلفة، تليق بما تم وسيتم من صفقات كبرى وقبلها تليق بالدعم الكبير من قبل محمد بن سلمان.

نحو نادٍ أفضل من الرباعي الكبير

كثيرون يتوقعون أن يعبر نيوم من دوري يلو بنجاح كبير، لن يتأخر كثيرًا ظهوره الأول في دوري روشن، لكن تبدو طموحات مسؤوليه أكبر من ذلك بكثير..

"نريد أن نكون منافسين عندما نصعد لدوري روشن" هكذا قال معاذ العوهلي؛ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم، في أول رسالة تحدي للرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي".

ليس هذا فحسب بل وعد بأن يكون أفضل من هذا الرباعي..

العوهلي قال في تصريحات سابقة له مع برنامج "أكشن مع وليد" في حلقة 24 ديسمبر 2023: "نريد أن نكون أكثر نادي ابتكارًا واستخدامًا للتكنولوجيا بشكل عام، أكثر نادي في تنوع الرياضات به، ولنا رؤية واضحة عندما يتأهل فريقنا الأول لكرة القدم لدوري روشن، سنكون منافسين".

وأضاف: "استراتيجيتنا أن نكون في دوري روشن خلال خمس سنوات (تبدأ من موسم 2023-2024)، نريد أن نكون واقعيين، نحتاج لاستيعاب الدوري أكثر، الفريق لم يخض تجربة في دوري الدرجة الأولى من قبل، ليس لديه خبرات متراكمة، النادي قضى أكثر من 80% من تاريخه في دوري الدرجة الثالثة، وفي عام 2023 كان مرشحًا للهبوط للدرجة الثالثة مرة أخرى".

الرئيس التنفيذي لنيوم اختتم: "ليس هناك أي شك في أننا سنكون منافسين للهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لن نختلف عنهم في أي شيء في دوري روشن، بل أننا وضعنا أهدافًا لنكون أفضل منهم في بعض الجوانب".

فأهلًا بعهد جديد ونقلة نوعية مختلفة تمامًا في عالم كرة القدم السعودية!