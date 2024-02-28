"أفسدته كوارث الدفاع".. رقم هجومي مميز لتشافي مع برشلونة!

"لا يحظى بالتقدير الكافي"

يواجه برشلونة العديد من الأزمات هذا الموسم، تجلت في إعلان المدير الفني تشافي هيرنانديز الرحيل بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب سوء النتائج.

ويعاني البارسا من معضلة دفاعية كبرى، إذ تلقت شباك الفريق 34 هدفًا في الدوري الإسباني خلال 26 مباراة، أكثر بـ18 هدفًا من ريال مدريد، علمًا بأن برشلونة استقبل 20 هدفًا فقط في 38 مباراة بالليجا الموسم الماضي (توج باللقب).

لكن هناك رقمًا إيجابيًا هجوميًا لم يحظ بالتقدير الكافي في ظل معاناة الفريق، الذي يحتل المركز الثالث في الليجا بفارق 8 نقاط عن الريال (المتصدر)، وودع الكأس وخسر نهائي السوبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك برشلونة هذا الموسم أفضل معدلات هجومية تحت قيادة تشافي منذ توليه المسؤولية في نوفمبر 2021، إذ سجل الفريق 56 هدفًا في الليجا (ثاني أفضل فريق بعد جيرونا - 57)، علمًا بأنه أحرز 70 هدفًا فقط في إجمالي الموسم الماضي (38 مباراة).

ويعد سجل البارسا الهجومي في الليجا هذا الموسم أفضل من الفترة ذاتها في الموسم الماضي، بفارق 7 أهداف، حيث أحرز الفريق 49 هدفا في أول 26 مباراة بموسم 2022-2023، أما موسم 2021-2022، فقد سجل 46 هدفًا فقط (حتى الجولة 26).