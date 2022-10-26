أفراح وسط الأحزان.. برشلونة خسر الأبطال لكنه ربح راعٍ جديد

برشلونة مستمر في رحلة تدفق الأموال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن انضمام أحد الرعاة الجدد إلى نادي برشلونة، ومن المرجح أن يتواجد على قمصان الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث يحاول رئيس النادي الكتالوني، جوان لابورتا، تحسين المستوى المالي للبلوجرانا، ونجح في ذلك بالفعل من خلال تفعيل الرافعات الاقتصادية التي سهلت على برشلونة الكثير في الفترة الماضية.

ويبدو أن عملية تدفق الأموال تستمر، فبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن برشلونة قد حصل على راعٍ جديد، وهي منصة "Nexo" التي تعرف نفسها عبر موقعها الخاص بأنها "كبر كيان مانح للقروض وأكثرها موثوقية في العالم في قطاع التمويل الرقمي".

وبحسب ما ورد من "RAC 1" فإن الاتفاقية يمكن أن تتم قبل مونديال قطر، وقد نرى شعار المنصة على كم قميص برشلونة قبل التوقف الدولي القادم.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثية وفوز إنتر على فيكتوريا بلزن، كما أنه قد هبط إلى بطولة الدوري الأوروبي.