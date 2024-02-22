"أغنية الجماهير منحتني الدافع" .. نجم إنتر يكشف سبب رفضه العرض السعودي

تعرف على الأسباب التي دفعت نجم إنتر لرفض العرض السعودي

SHAHID

حاولت الأندية السعودية التعاقد مع أحد نجوم نادي إنتر الإيطالي خلال الفترة الماضية، ولكن تم رفض تلك العروض، ليكشف عن سبب رفضه.

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وتلقى هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر عرضًا من نادي الهلال، ولكن اللاعب فضّل البقاء في إيطاليا لأنه يرغب في تحقيق المزيد من البطولات مع ناديه.

وقال النجم التركي خلال تصريحات لشبكة "DAZN" العالمية: "وصل لي عرض سعودي بالفعل، ولكنني عندما وصلت إلى هنا قدم لي المدرب وزملائي مساعدة كبيرة، وقلت أن القرار بيد النادي".

وأضاف هاكان: "أريد البقاء هنا في إنتر، لأنني أشعر أنني ولدت من جديد، ومررت بفترة صعبة وهنا ساعدوني ونضجت كرجل، وأنا شخص عاطفي وكنت أعيش في بيئة كان الوضع فيها صعبًا ولكن هنا الجميع ساعدني".

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واختتم تشالهان أوغلو تصريحاته قائلًا: "الأغنية التي أهداها لي المشجعون أعطتني المزيد من الطاقة والدافع ولهذا السبب أقول أن إنتر بالنسبة لي مختلف ولا يمكن تفسيره".

SHAHID