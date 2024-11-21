أغمي عليه بينما كان يجمع التبرعات.. أسطورة الدوري الإنجليزي بين الحياة والموت!

يا له من حدث مأساوي وغريب في الوقت ذاته!

حادث مأساوي غريب من نوعه جرى وكان ضحيته نجم إنجلترا السابق لوثر بليسيت، ويبدو أن الأمور مرشحة للتدهور أكثر فأكثر من الناحية الصحية!.

بدأ كل شيء في أحد المناسبات الخيرية التي كان بليسيت يحرص على حضورها دائما، وحين كان يقوم ببعض النشاطات خلال المناسبة المخصصة لجمع الأموال للأعمال الخيرية، تعرض لانهيار مفاجئ!.

تم تشخيص الأمر بعد نقله إلى المستشفى على عجل، بأنه "إصابة بنزيف في الدماغ" وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" ولذلك أودع المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع في انتظار التطورات بشأن حالته الصحية التي يبدو أنها بين الحياة والموت إثر هذا النزيف المفاجئ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت الجهة التي أصدرت بيانًا رسميًا حول الأمر، ناديه الأسبق واتفورد الذي يعد بليسيت أسطورته وثاني هدافيه التاريخيين الذي انطلق منه إلى النجومية وذهب إلى منتخب إنجلترا من صفوفه، والذي تمنى السلامة له ودعم عائلته.

يذكر أن بليسيت لعب لمنتخب إنجلترا 14 مباراة بين عامي 1982 و1984 وسجل 3 أهداف دولية، وله مسيرة جيدة مع الأندية سواء في إنجلترا أو خارجها حيث مثل ميلان الإيطالي.